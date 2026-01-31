Nổ ở Iran. Ảnh: Voice of Emirates

Trang Voiceofemirate và Skynews đưa tin, một vụ nổ xảy ra tại cảng Bandar Abbas, phía nam Iran làm một bé gái 4 tuổi thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở Ahvaz, cách địa điểm trên 1.000km, khiến 4 người tử vong.

Israel đã phủ nhận sự liên quan tới hai vụ nổ trên.

Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran hôm nay cũng cho biết, thông tin đang lan truyền rằng Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là mục tiêu trong vụ nổ ở Bandar Abbas là hoàn toàn sai sự thật. Theo Tasnim, tin đồn trên là hoàn toàn bịa đặt và chủ yếu xuất phát từ các chiến dịch tâm lý của những nhóm chống Iran.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri. Ảnh: Tasnim

Theo chính quyền tỉnh Hormozgan, tiếng nổ vang lên ở Bandar Abbas có liên quan đến vụ nổ trong một tòa nhà 8 tầng trên đại lộ Moallem của thành phố. Vụ nổ đã phá hủy hai tầng của tòa nhà và gây hư hại cho một số phương tiện và một cửa hàng.

Các đội cứu hộ và chữa cháy đang có mặt tại hiện trường song nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định. Hình ảnh do hãng tin Fars ghi lại cho thấy hậu quả của vụ nổ, với kính vỡ và gạch vụn vương vãi khắp mặt đất.

Cảng Bandar Abbas nằm trên eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng giữa Iran và Oman. Khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Các vụ nổ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang và nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump có thể cho phép tấn công Iran ngay từ ngày 1/2.

Theo một báo cáo của trang tin độc lập DropSite News, các cuộc tấn công có thể bắt đầu trong vòng vài giờ nếu Washington quyết định tiến hành. Báo cáo chỉ ra rằng các mục tiêu tiềm năng không chỉ giới hạn ở các cơ sở hạt nhân và tên lửa mà còn bao gồm các quan chức cấp cao của Iran.