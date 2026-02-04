Kênh NBC đưa tin, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 3/2 cáo buộc chính quyền Iran đã điều một UAV tiếp cận vị trí tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Washington "với ý đồ không rõ ràng”.

Phát ngôn viên CENTCOM Tim Hawkins cho biết: “Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang di chuyển trên Biển Ảrập, cách bờ biển phía nam Iran hơn 800km, thì một UAV Shahed-139 của Iran bất ngờ tiếp cận con tàu. UAV này tiếp tục áp sát bất chấp những biện pháp làm dịu leo thang do các lực lượng Mỹ hoạt động ở vùng biển quốc tế thực hiện. Chiếc UAV sau đó bị tiêm kích F-35C của Mỹ bắn hạ”.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Lockheed Martin

Hiện chính quyền Iran chưa bình luận về cáo buộc trên của CENTCOM.

Theo hãng thông tấn BBC, sự cố trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông khi điều động một hạm đội lớn do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, áp sát Iran.

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 3/2 sau vụ tiêm kích Mỹ bắn hạ UAV Shahed-139, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn diễn ra vào cuối tuần này. “Tổng thống Trump vẫn cam kết theo đuổi các biện pháp ngoại giao trước tiên, nhưng luôn để ngỏ nhiều khả năng, kể cả sử dụng sức mạnh quân sự”, bà Leavitt nói.