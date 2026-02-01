Theo trang tin tức Euronews, Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 1/2 tuyên bố Tehran hiện xem toàn bộ lực lượng quân đội của EU là "các tổ chức khủng bố".

"Với việc nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đơn vị đang ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố sang châu Âu, EU đã tự bắn vào chân họ một lần nữa. Khối này đang vì đi theo chủ nghĩa của Mỹ mà đưa ra quyết định ngược lại lợi ích của chính người dân châu Âu. Theo Điều 7, quân đội của các quốc gia thành viên EU sẽ được coi là tổ chức khủng bố", ông Qalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: IRNA

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Ủy ban quốc hội về an ninh sẽ sớm thảo luận với Bộ Ngoại giao nước này về khả năng trục xuất các tùy viên quân sự của các nước EU.

Trong ngày 1/2, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Washington vào Tehran sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực. "Mỹ nên biết rằng nếu họ có hành động khiêu khích trước, lần này sẽ là một cuộc xung đột quy mô khu vực. Người dân Iran cũng không cần tỏ ra sợ hãi trước những tuyên bố của Tổng thống Mỹ", ông Khamenei nói.

Vào ngày 29/1, các ngoại trưởng của EU đã nhất trí coi IRGC là "tổ chức khủng bố", đồng thời công bố biện pháp trừng phạt với 15 cá nhân và thực thể bị cáo buộc có hành vi chống lại người dân ở quốc gia Hồi giáo.

Hiện Mỹ, Israel, Canada, Australia, Ảrập Xêút và Bahrain đã liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Tehran đã đáp trả động thái này của Washington vào năm 2019 bằng cách gắn mác tương tự cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).