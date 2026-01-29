Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: Middle East Monitor

Theo hãng tin Anadolu và Fars, Mohammad Akbarzadeh, một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết: "Iran không muốn xung đột nhưng đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu xung đột nổ ra, sẽ không có chuyện Iran rút lui dù chỉ một milimet và chúng tôi sẽ tiến lên".

Ông Akbarzadeh tuyên bố việc quản lý tuyến đường biển chiến lược này đã vượt ra ngoài các phương pháp truyền thống và được ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI), cho phép Iran duy trì sự giám sát liên tục đối với mọi hoạt động trên biển.

"Iran cũng kiểm soát các quyết định về việc liệu những tàu mang cờ khác nhau có được phép đi qua eo biển Hormuz hay không. Iran không muốn nền kinh tế toàn cầu bị thiệt hại", ông Akbarzadeh cho biết, đồng thời cảnh báo Mỹ và các đồng minh "sẽ không được hưởng lợi từ một cuộc chiến mà họ gây ra".

Chỉ huy IRGC lưu ý, nếu đất liền, không phận hoặc vùng biển của các quốc gia láng giềng quanh Iran được dùng để chống lại họ, hành động đó sẽ bị coi là thù địch. "Thông điệp này đã được truyền đạt tới các bên trong vùng", ông Akbarzadeh nói và nhấn mạnh Tehran còn sở hữu thêm các năng lực khác, "sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp".

Eo biển Hormuz giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman là tuyến đường quan trọng cho hoạt động thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đặc biệt là dầu từ Trung Đông. 1/3 lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên thế giới và 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu được chuyên chở qua eo biển này.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang sau các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra ở Iran. Mỹ khẳng định đang xem xét mọi phương án, kể cả hành động quân sự để đối phó với Tehran.