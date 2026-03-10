Theo đài RT, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 9/3 đã xác nhận việc ông Putin điện đàm với ông Trump.

"Tổng thống Trump là người chủ động gọi điện để nói về tình hình quốc tế hiện tại. Cuộc điện đàm diễn ra cởi mở và mang tính xây dựng, tập trung vào cuộc xung đột Iran và các cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine. Ở cuối cuộc gọi, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thiện chí sẵn sàng duy trì liên lạc thường xuyên", ông Ushakov cho biết.

Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang tìm cách chấm dứt các hành động quân sự giữa Moscow và Kiev, qua đó đạt được một giải pháp lâu dài cho vấn đề Ukraine. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Trump vì những nỗ lực trung gian hòa giải không ngừng của Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Lãnh đạo Điện Kremlin sau đó cũng chia sẻ quan điểm về cuộc xung đột Iran, đồng thời tiết lộ với ông Trump về các cuộc trao đổi với giới chức Iran và Vùng Vịnh vào tuần trước. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa các tổng thống của Nga và Mỹ trong hơn 2 tháng và cũng là cuộc điện đàm đầu tiên được công khai kể từ khi Mỹ và Israel tấn công phủ đầu Iran.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày 9/3, Tổng thống Trump đã dự đoán rằng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc, nhưng không phải trong tuần này.

"Tôi nghĩ cuộc xung đột gần như đã hoàn tất. Iran không còn hải quân, không còn không quân, và cũng không còn hệ thống liên lạc. Các tên lửa của họ bị phân tán rải rác, các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) đang liên tục bị phá hủy. Về mặt quân sự, Iran không còn năng lực gì đáng kể", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định chiến dịch quân sự ở Iran "đang tiến rất xa" so với dự tính ban đầu, vốn được cho có thể kéo dài 4-6 tuần. Ngoài ra, ông Trump cho biết các lực lượng Washington đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu ở Iran, nhưng vẫn chưa đụng tới một số hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện.

"Chúng tôi đang để dành một số mục tiêu quan trọng. Đó là các địa điểm rất dễ bị phá hủy, nhưng lại mang tới thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi đang đợi phản ứng của Iran trước khi đưa ra quyết định tấn công", ông Trump cho hay.