Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN ngày 9/3, Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại cho Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố cuộc xung đột hiện tại không còn chỗ cho biện pháp ngoại giao, và chỉ có thể kết thúc nếu các quốc gia Ảrập gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng lại.

"Đã không còn dư địa cho ngoại giao ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Trump đã đánh lừa các bên khác và không giữ lời hứa. Chúng tôi đã trải nghiệm điều đó qua hai vòng đàm phán, khi chúng tôi đang thương lượng thì Mỹ lại tấn công. Cuộc xung đột hiện tại chỉ có thể kết thúc khi tổn thất kinh tế tăng cao đến mức các quốc gia ở Vùng Vịnh phải can thiệp, họ sẽ gây sức ép lên Mỹ và Israel", ông Kharazi cho hay.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran Kamal Kharazi. Ảnh: WANA

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kharazi cũng khẳng định lập trường về xung đột của tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và quân đội Iran là đồng nhất. "Trách nhiệm của lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo Iran là lãnh đạo năng lực phòng thủ của đất nước. Trước đây ông Ayatollah Khamenei đã đảm nhiệm vai trò đó và nhà lãnh đạo mới cũng sẽ làm như vậy", ông Kharazi nhấn mạnh.

Về việc Tổng thống Trump chỉ trích Tehran "sai lầm" khi chọn ông Mojtaba là lãnh tụ mới, ông Kharazi trả lời: "Đây không phải là vấn đề do Mỹ quyết định".

Theo CNN, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, Iran đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công vào nhiều địa điểm ở khắp Trung Đông. Những động thái này đã khiến giá dầu vượt mức 100 USD/thùng vào ngày 9/3, gây ra biến động lớn với thị trường tài chính toàn cầu.