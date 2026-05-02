Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 2/5 dẫn lời Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết: "Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tái diễn vì chúng tôi có bằng chứng cho thấy họ không cam kết bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào. Các lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc phiêu lưu hay bất kỳ hành động khiêu khích nào của Mỹ".

Tướng Asadi cũng nhận định các phát biểu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ yếu mang tính "định hướng truyền thông", nhằm mục đích ngăn chặn hỗn loạn của thị trường năng lượng trong nước. "Họ đang cố gắng thoát khỏi mớ bòng bòng do chính mình tạo ra", ông Asadi nói.

Tướng Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran. Ảnh: WANA

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã kêu gọi người dân Mỹ hối thúc chính quyền Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

"Cuộc xung đột là một hành động gây hấn rõ ràng, không có lý do chính đáng. Công chúng Mỹ có quyền chất vấn chính phủ về việc tiến hành cuộc xung đột phi pháp chống Iran và mọi hành vi tàn bạo đã xảy ra", ông Baghaei viết trên mạng xã hội X.

Mỹ duyệt bán khẩn cấp 8,6 tỷ USD vũ khí cho đồng minh Trung Đông

Theo hãng tin CNN, chính quyền Tổng thống Trump ngày 2/5 đã bỏ qua quy trình phê duyệt của Quốc hội Mỹ để thông qua các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ USD cho các đồng minh ở Trung Đông.

"Ngoại trưởng Marco Rubio xác định tình hình ở Trung Đông là 'khẩn cấp', yêu cầu phải tiến hành ngay lập tức các thương vụ này, qua đó bỏ qua việc trình quốc hội xem xét. Quá trình chuyển giao vũ khí được đẩy nhanh là phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Cụ thể, chính quyền Tổng thống Trump đã đồng ý bán cho Israel hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác APKWS trị giá 992,4 triệu USD, một hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD cho Kuwait. Ngoài ra, Mỹ cũng nhất trí bán thêm cho Qatar số tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỷ USD và bán một vũ khí APKWS trị giá 147,6 triệu USD cho Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Liên quan đến tình hình Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính hoạt động phong tỏa hải quân của nước này đã khiến Iran thiệt hại khoảng 4,8 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ.