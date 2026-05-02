Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Theo Guardian, ông Trump tuyên bố trước các phóng viên hôm 1/5: "Iran phải đưa ra một thỏa thuận đúng đắn. Hiện tại, tôi không hài lòng".

Khi được hỏi tại sao ông không hài lòng với đề xuất đó, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý... Tất cả đều muốn đạt thỏa thuận nhưng mọi thứ đều rối ren".

Truyền thông Iran đưa tin, Iran đã chuyển đề xuất mới cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào tối 30/4 để nước này chuyển tiếp cho Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nội dung đề xuất là như thế nào.

Quyết định chuyển các đề xuất tới Pakistan được đưa ra sau một cuộc tranh luận nội bộ ở Iran về việc liệu nước này có nên theo đuổi con đường ngoại giao hay thay vào đó dựa vào đòn bẩy do việc phong tỏa eo biển Hormuz mang lại.

Ông Trump cho hay, đàm phán vẫn tiếp diễn với sự tham gia của Pakistan và ca ngợi các quan chức ở Islamabad vì đã hợp tác với Washington nhưng cảnh báo rằng “chặng đường còn rất dài”. Tổng thống cũng liên kết khả năng kết thúc xung đột với thị trường năng lượng toàn cầu và cho hay các lô hàng dầu đang bị kẹt gần eo biển Hormuz có thể sớm được di chuyển. “Khi xung đột kết thúc, giá xăng sẽ giảm xuống dưới mức trước đây”, ông nói.

Sau đó, phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Florida, ông Trump nói "Iran không đưa ra đúng thỏa thuận mà chúng ta cần... và chúng ta sẽ hoàn thành việc này một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc sớm và để vấn đề nảy sinh sau 3 năm nữa".