Theo báo Straits Times, Tổng thống Trump ngày 1/5 đã đưa có những phát biểu gây xôn xao về hoạt động của Hải quân Mỹ trong khi thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

"Con tàu đã bị buộc phải dừng lại, sau đó hải quân đổ bộ lên tàu và kiểm soát tất cả mọi thứ. Chúng tôi đã bắt giữ một con tàu, chúng tôi đã tịch thu hàng hóa, chúng tôi đã thu giữ dầu mỏ. Đây là một hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận. Nhìn theo một cách nào đó, chúng tôi giống như cướp biển và tôi không nói đùa", ông Trump cho biết.

Tàu chiến của hải quân Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Ông Trump tuyên bố những ai cho rằng Mỹ "không chiến thắng" trong cuộc xung đột với Iran là "phản bội tổ quốc".

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump dường như đang nhắc tới việc Hải quân Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska của Iran hồi tháng trước. Vào thời điểm đó, tàu khu trục USS Spruance của Mỹ đã nã hỏa lực để phá hủy hệ thống đẩy của tàu Iran, tạo điều kiện cho lính thủy đánh bộ đột kích bằng trực thăng.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hải quân nước này đã ngăn chặn tổng cộng 45 con tàu đang cố tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại các cảng của Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra tại vùng biển quốc tế và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đang áp dụng với Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, 45 tàu thương mại đã được yêu cầu quay đầu", CENTCOM cho biết.