Hãng thông tấn ISNA cho hay, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia vừa đưa ra phản hồi trước tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington từng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công toàn diện mới nhằm vào Iran.

Một xe phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Tasnim

“Nếu đối phương tiếp tục rơi vào cái bẫy của Israel một lần nữa và phát động cuộc tấn công nhằm chống lại đất nước Iran yêu dấu, chúng tôi sẽ mở một ‘mặt trận mới’ nhằm vào Mỹ với những thiết bị và cách thức quân sự tân tiến”, ông Akraminia nhấn mạnh.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 18/5, ông Trump tiết lộ bản thân đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine và quân đội Mỹ rằng Washington sẽ không tiến hành cuộc tấn công được lên kế hoạch vào Iran trong ngày 19/5.

Iran bắt điệp viên xâm nhập Tehran

Kênh thông tấn Tasnim đưa tin, lực lượng cảnh sát Iran hôm nay đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi là mật vụ giả danh phóng viên xâm nhập vào thủ đô Tehran.

“Những nghi phạm trên có ý định thu thập và gửi những thông tin nhạy cảm liên quan đến các trung tâm quân sự và tình báo của Iran cho những mạng lưới thù địch. Các đối tượng thực hiện liên lạc với nước ngoài thông qua việc sử dụng thiết bị Starlink. Hiện cuộc điều tra vẫn tiếp diễn để xác định thêm các đối tượng khác”, các cơ quan chức năng Iran cho hay.

Cũng trong ngày 19/5, tại tỉnh Sistan và Baluchestan ở đông nam Iran, Bộ tình báo Iran tuyên bố đã triệt phá thêm 4 đường dây gián điệp khác và bắt giữ 19 nghi phạm “trước khi những đối tượng này kịp thực hiện bất kỳ hoạt động phá hoại nào”.