Hãng thông tấn WANA ngày 23/5 đưa tin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik mới đây đã tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "mắc kẹt trong vũng lầy" liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông.

"Chính quyền Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu của Iran, đó là phương án khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột. Nếu từ chối, Mỹ và Israel sẽ phải gánh chịu tổn thất tài chính và quân sự khổng lồ, đồng thời dẫn đến những thất bại liên tiếp đối với cả ông Trump lẫn chính quyền Israel", chuẩn tướng Talaei-Nik cho biết.

Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran. Ảnh: WANA

Trong tuyên bố của mình, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran cũng chỉ trích cách tiếp cận ngoại giao của Mỹ, cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Trump tỏ ra "ngạo mạn" sẽ chỉ khiến Washington lún sâu hơn vào "vùng lầy xung đột".

Nỗ lực đa phương nhằm thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran

Theo Al Jazeera, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ngày 22/5 đã có cuộc hội đàm kéo dài với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình.

"Ông Munir đã tới Tehran để tiến hành tham vấn và trao đổi quan điểm với các quan chức cấp cao Iran. Hai bên đã thảo luận về những nỗ lực và sáng kiến ngoại giao mới nhất nhằm ngăn chặn leo thang giữa Mỹ và Iran, cũng như các biện pháp tăng cường hòa bình, ổn định và an ninh tại Tây Á", thông cáo của quân đội Pakistan cho biết.

Trong ngày 22/5, Ngoại trưởng Araghchi cũng điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Qatar. Các cuộc điện đàm này được coi là một phần của chiến dịch ngoại giao đa phương, nhằm nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Tuy vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng các bên cần "lạc quan một cách thận trọng". "Việc tướng Munir tới Tehran không có nghĩa là một thỏa thuận đã đạt được và dù đã có một số tiến triển, vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể", ông Baghaei nói.