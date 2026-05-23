Theo nguồn tin trên, ông Trump hôm 22/5 đã gặp gỡ đội ngũ an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó Tổng thống JD Vance để thảo luận về tình hình xung đột với Iran. Vài giờ sau khi cuộc họp diễn ra, Nhà Trắng thông báo lịch trình cuối tuần của ông Trump có sự thay đổi.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh Thống soái Asim Munir, người đứng đầu quân đội Pakistan đến Tehran trong một nỗ lực vào phút chót nhằm thu hẹp khoảng cách và ngăn chặn việc nối lại xung đột. Đây là chuyến đi thứ 2 của ông Munir đến thủ đô Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã ở Tehran 2 ngày qua như một phần của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran.

Cũng trong ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ ông tại bang New York: "Chúng ta đã ngăn chặn Iran. Nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân và chúng ta sẽ sớm kết thúc chuyện đó. Nó sẽ sớm kết thúc thôi".

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin, một phái đoàn của Qatar đang đàm phán với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Hoạt động ngoại giao dồn dập này diễn ra khi các báo cáo cho thấy các nhà đàm phán đang thu hẹp khoảng cách về một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Alex Marquardt, phóng viên của đài ABC ngày 22/5 cho biết đã nắm được chi tiết về đề xuất mới nhất của Mỹ gửi tới Iran. Đề xuất này bao gồm những nhượng bộ tài chính đáng kể cho Iran như quỹ kinh tế để bồi thường thiệt hại, miễn trừ lệnh cấm bán dầu mỏ, giải phóng dần các khoản tiền bị đóng băng và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo hãng tin Anadolu, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Alex Marquardt cho hay, quá trình này sẽ gồm nhiều bước và dựa trên một đề xuất 14 điểm trước đó.