Quan chức Iran giấu tên hôm 21/5 nói với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng Tehran đang sở hữu các loại vũ khí tiên tiến, chưa từng được sử dụng trong các cuộc đối đầu với Mỹ hay Israel.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự chuẩn bị của Iran trước một cuộc tấn công mới của Mỹ, quan chức Iran trên cho hay: “Chúng tôi đã phát triển các loại vũ khí tiên tiến trong nước mà chưa từng được sử dụng trên chiến trường. Trên thực tế, chúng vẫn chưa trải qua quá trình thử nghiệm”.

Ảnh: NurPhoto

Theo quan chức Iran, nước này có đủ khả năng để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào. Ông tuyên bố: “Về trang thiết bị và khả năng phòng thủ, chúng tôi không gặp phải bất kỳ sự thiếu hụt nào có thể ngăn cản chúng tôi bảo vệ đất nước. Lần này, chúng tôi không có ý định hành động một cách kiềm chế”.

IEA cảnh báo nguy cơ thị trường dầu mỏ thế giới lâm vào “vùng đỏ”

Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu mỏ thế giới có nguy cơ bước vào "vùng đỏ" vào mùa hè này nếu không có tiến triển nào trong việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

"Chúng ta có thể bước vào vùng đỏ (về nguồn cung) vào tháng 7 hoặc tháng 8 nếu không chứng kiến bất kỳ cải thiện nào về tình hình xung đột", ông Birol hôm 21/5 phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, Anh.

Iran đã thực sự chặn đứng hoạt động vận chuyển dầu mỏ bằng tàu chuyên chở qua eo biển Hormuz để trả đũa các chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2, gây tắc nghẽn tại tuyến giao thông hàng hải quan trọng nhất thế giới và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Đài CNA dẫn lời ông Birol khuyến cáo mặc dù lượng dầu mỏ dư thừa trên thị trường trước xung đột đã giúp hấp thụ “cú sốc năng lượng”, nhưng lượng dự trữ đang giảm dần. Lãnh đạo IEA tin sẽ mất rất nhiều thời gian để sản lượng và công suất lọc dầu trở lại mức trước xung đột.

Trước đó, ông Birol lưu ý lượng dự trữ dầu thương mại đang giảm rất nhanh, ngay cả khi các chính phủ trên toàn thế giới đã giải phóng kho dự trữ chiến lược. IEA đã điều phối việc giải phóng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 quốc gia thành viên. Cơ quan này thống kê trong tháng 5, khoảng 164 triệu thùng đã được sử dụng.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày 8/4 đã tạm chấm dứt giao tranh, nhưng các nỗ lực đàm phán cho đến nay vẫn chưa dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài, gây áp lực lên nền kinh tế thế giới.