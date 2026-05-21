Đài CNN trích dẫn 2 nguồn tin quen thuộc với các đánh giá tình báo của Mỹ tiết lộ Iran đã khởi động lại một số dây chuyền sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong thời gian ngừng bắn 6 tuần, bắt đầu từ đầu tháng Tư. Đây là dấu hiệu cho thấy Tehran đang nhanh chóng tái thiết một số năng lực quân sự bị suy yếu do các chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Các phương tiện dừng lại bên dưới một tấm áp phích in hình UAV Shahed-136 do Iran sản xuất, bên cạnh dòng chữ tiếng Ba Tư có nghĩa "Mỗi tên lửa là một thông điệp" tại thủ đô Tehran. Ảnh: NurPhoto

Theo 4 nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ, việc tái thiết năng lực quân sự của Iran, bao gồm thay thế các địa điểm bắn tên lửa, bệ phóng và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí chủ chốt bị phá hủy trong cuộc xung đột hiện tại, đồng nghĩa quốc gia Hồi giáo “vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump khởi động lại chiến dịch ném bom Iran”. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ suy yếu quân sự của Iran trong dài hạn do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng mặc dù thời gian để khởi động lại việc sản xuất các thành phần vũ khí khác nhau là khác nhau, nhưng một số ước tính tình báo của Mỹ cho thấy Iran có thể tái thiết hoàn toàn khả năng tấn công bằng UAV chỉ trong vòng 6 tháng. Các cuộc tấn công bằng UAV của Iran là mối lo ngại đặc biệt đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực vì hoạt động này có thể tạo điều kiện cho Tehran thúc đẩy việc sản xuất tên lửa nếu xung đột tiếp diễn.

Tình báo Mỹ nhận định Iran đã có thể tái thiết ngành công nghiệp sản xuất vũ khí nhanh hơn nhiều so với dự kiến nhờ nhiều yếu tố kết hợp lại, từ sự hỗ trợ của các đồng minh dành cho nước này đến việc Mỹ và Israel đã không thể gây ra nhiều thiệt hại như hai nước này mong muốn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước từng cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp cho Iran “các linh kiện sản xuất tên lửa”, nhưng từ chối nói rõ thêm. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã bác bỏ cáo buộc này trong một cuộc họp báo, gọi đó là phát biểu “không dựa trên sự thật”.

Theo các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ, Iran vẫn duy trì khả năng tên lửa đạn đạo, tấn công bằng UAV và phòng không bất chấp những tổn thất nghiêm trọng do các vụ bắn phá của Mỹ và Israel gây ra, ám chỉ việc nhanh chóng xây dựng lại năng lực sản xuất quân sự không phải bắt đầu từ con số 0.

Hồi tháng 4, tình báo Mỹ từng ước tính khoảng 1/2 số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn tồn tại sau các cuộc tập kích của Mỹ. Một báo cáo gần đây đã nâng con số này lên 2/3, một phần do thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra, tạo điều kiện cho Iran có thời gian tìm kiếm các bệ phóng có thể đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau những cuộc tấn công trước đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã từ chối bình luận về các thông tin trên, viện dẫn lý do họ không thảo luận các vấn đề liên quan đến tình báo.

Trong khi đó, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh: “Quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới và có mọi thứ cần thiết để hành động vào thời gian và địa điểm do tổng thống lựa chọn. Các bộ tư lệnh chiến đấu của chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công, đồng thời đảm bảo quân đội Mỹ sở hữu một kho vũ khí hùng hậu để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi”.