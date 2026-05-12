Các hãng thông tấn WANA và Anadolu đưa tin Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (12/5) đã ra tuyên bố chính thức, trong đó kiên quyết bác bỏ báo cáo của kênh CBS News về việc máy bay Iran hạ cánh tại Pakistan trong thời gian ngừng bắn với Mỹ. Theo cơ quan này, những thông tin mang tính suy đoán như vậy dường như nhằm mục đích làm suy yếu những nỗ lực vì sự ổn định và hòa bình trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết máy bay của cả Iran và Mỹ đã hạ cánh xuống Pakistan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các nhà ngoại giao, nhân viên an ninh và các nhóm hành chính tham gia vào những cuộc đối thoại nhằm làm giảm căng thẳng trong khu vực.

Pakistan tiết lộ một số máy bay và nhân viên hỗ trợ Iran vẫn tạm thời ở lại nước này để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo, mặc dù các cuộc thương lượng chính thức vẫn chưa được nối lại. Chính phủ Pakistan nhấn mạnh các chuyến thăm Islamabad gần đây của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi diễn ra theo cùng một thỏa thuận hậu cần.

Islamabad kiên quyết bác bỏ những cáo buộc nói máy bay Iran có liên quan đến tình huống khẩn cấp quân sự, mô tả những tuyên bố như vậy “mang tính suy đoán” và “tách rời khỏi bối cảnh thực tế”.

Pakistan tái khẳng định vai trò là nước trung lập hỗ trợ đối thoại và nỗ lực giảm leo thang căng thẳng, đồng thời duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan.

Trước đó, kênh CBS News của Mỹ ngày 11/5 đưa tin dù Islamabad tự định vị là một kênh ngoại giao giữa Tehran và Washington nhưng họ "lại âm thầm chứa chấp" máy bay quân sự Iran ở các sân bay của mình, giúp che chắn chúng khỏi các cuộc không kích của Mỹ.