Theo RT, Thượng viện Mỹ ngày 7/8 đã thông qua dự luật mang tên "Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran 2026 mang tên Lindsey O. Graham" với kết quả 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống.

Dự luật được đặt theo tên của cố thượng nghị sĩ Graham và do em gái của ông là bà Darline Graham công bố. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành dự luật. Nếu được Hạ viện thông qua trong cuộc bỏ phiếu tuần sau, dự luật này sẽ chính thức có hiệu lực.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Nga và Iran. Ảnh: NYT

"Theo nội dung dự luật, Tổng thống Trump được trao quyền quyết định có áp dụng mức thuế lên tới 100% hay không đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt của Nga nhất, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của 'hạm đội bóng tối', được cho là đang vận chuyển dầu Nga nhằm né tránh các lệnh trừng phạt", đài RT cho biết.

Bên cạnh đó, dự luật cũng áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức cấp cao Điện Kremlin, các ngân hàng và doanh nhân Nga, đồng thời mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Iran.

Dự luật được thông qua chưa đầy một tháng sau khi ông Graham qua đời vì bạo bệnh. Sau cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, đồng bảo trợ dự luật, phát biểu: "Tổng thống Zelensky đã theo dõi cuộc bỏ phiếu hôm nay từ Ukraine và Tổng thống Putin cũng theo dõi từ Moscow. Tôi tin rằng ông Graham cũng vậy".

Theo RT, ngoài quy định có thể tăng thuế lên 100%, phần lớn điều khoản của dự luật đều chỉ mang tính biểu tượng, bởi phần lớn các quan chức Nga và Iran đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ trước.