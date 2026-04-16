Theo tờ Times of Israel, Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã đưa ra cảnh báo cứng rắn với quân đội Mỹ trong ngày 15/4.

"Nếu Mỹ muốn trở thành cảnh sát ở eo biển Hormuz thì chiến hạm của họ sẽ bị tên lửa của Iran đánh chìm. Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn, nhưng đó là quan điểm cá nhân", ông Rezaei cho biết.

Ông Rezaei cũng nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Mỹ vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến việc bắt giữ hàng nghìn binh lính Mỹ và Washington sẽ phải trả hàng tỷ USD để chuộc các tù binh. "Chúng tôi sẽ bắt giữ hàng nghìn con tin, sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu 1 tỷ USD cho mỗi con tin", quan chức Iran nói.

Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn với quân đội Mỹ. Ảnh: WANA

Động thái của Iran diễn ra giữa lúc Mỹ chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới nhằm gây sức ép với Tehran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo tờ Washington Post, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét thực hiện một đợt không kích mới hoặc tổ chức chiến dịch trên bộ nếu thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/4 đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran, đồng thời khẳng định không gia hạn quyền miễn trừ trừng phạt với các tàu chở dầu trên biển của Tehran.

"Lệnh trừng phạt mới nhắm vào 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền có liên quan đến việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Iran", thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ.

Bộ trưởng Bessent nói thêm rằng Mỹ sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt đối với toàn bộ dầu mỏ của Iran. Trước đó, Washington đã tạm thời cấp cho Tehran giấy phép kéo dài 1 tháng để bán lượng dầu đang được lưu trữ tại các tàu chở dầu trên biển.