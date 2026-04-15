Hãng Anadolu dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Chỉ huy trung tâm cho biết, nếu Mỹ tiếp tục các hành động phong tỏa hàng hải bất hợp pháp và gây bất an cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, những động thái như vậy sẽ được coi là “mở đầu cho việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”

Ông cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran, lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra trên các tuyến đường thủy chiến lược, bao gồm vùng Vịnh, Biển Oman và Biển Đỏ.

Mỹ đã áp lệnh phong tỏa với các cảng của Iran sau cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên tại Pakistan vào cuối tuần trước mà không đạt kết quả nào. Theo chính quyền Iran, hơn 3.300 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này kể từ ngày 28/2.

Tehran đã trả đũa bằng cách nã tên lửa và phóng máy bay không người lái nhắm vào Israel, Iraq, Jordan và các quốc gia vùng Vịnh có đặt các cơ sở quân sự của Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào tuần trước.

Mỹ đưa thêm quân tới Trung Đông để gây áp lực với Iran

Tờ Washington Post hôm nay (15/4) đưa tin, Mỹ chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong những ngày tới nhằm gây sức ép với Iran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức giấu tên, lực lượng tăng viện được cho là gồm khoảng 6.000 binh sĩ trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến đi kèm. Ngoài ra, 4.200 binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer và Lữ đoàn viễn chinh số 11 của Thủy quân lục chiến dự kiến ​​sẽ đến vào cuối tháng 4.

Lực lượng mới dự kiến ​​sẽ bổ sung cho các lực lượng hiện có trong khu vực khi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

Một số nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sẽ tiếp tục không kích hoặc triển khai các chiến dịch trên bộ tiếp theo nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh sụp đổ.

Mỹ ngừng phong tỏa eo biển Hormuz

Cũng trong ngày hôm nay, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz, báo hiệu sự chấm dứt đột ngột các căng thẳng hải quân đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau một thỏa thuận đột phá với Trung Quốc.