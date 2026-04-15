Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình “Buổi sáng với Maria” của hãng tin Fox News ngày 14/4, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Tôi nghĩ mọi chuyện gần như đã kết thúc. Ý tôi là tôi thấy nó sắp kết thúc rồi". Ông Trump trả lời như vậy khi được hỏi liệu chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel đã đi tới hồi kết hay chưa.

Mặc dù tuyên bố như trên nhưng ông Trump lưu ý: "Nếu Mỹ rút quân bây giờ, Iran sẽ mất 20 năm để xây dựng lại đất nước... và chúng ta chưa xong việc. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ họ rất muốn đạt được một thỏa thuận".

Trước đó, người dẫn chương trình Bartiromo của Fox News cho biết trong cuộc phỏng vấn, ông Trump liên tục nhắc đến chiến dịch chống Iran ở thì quá khứ, khiến bà phải hỏi thẳng hoạt động đó kết thúc hay chưa. "Ông Trump cho hay nó đã kết thúc rồi", bà Bartiromo kể.

Tổng thống Trump đã nói về sự suy yếu của giới lãnh đạo và năng lực quân sự của Iran, thường xuyên tuyên bố các lực lượng Mỹ đã "triệt tiêu" năng lực quân sự của Tehran.

Người đứng đầu nước Mỹ giải thích rằng chiến dịch chống Iran là cần thiết nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này: "Tôi phải can thiệp vì nếu tôi không làm vậy, ngay bây giờ, Iran sẽ có vũ khí hạt nhân. Nếu họ có vũ khí hạt nhân, bạn sẽ phải gọi tất cả mọi người ở đó là 'thưa ngài' và bạn không muốn làm điều đó".

Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao của Iran khi đó Ali Khamenei thiệt mạng và làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Hồi giáo. Tehran đã đáp trả bằng cách tập kích các căn cứ của Mỹ trong khu vực và cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở dầu khí, sân bay và cảng biển.