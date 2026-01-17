Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Ảnh: IranIntl

Báo Jerusalem Post và IranIntl dẫn lời ông Khamenei phát biểu: "Tình trạng bất ổn gần đây là một âm mưu của Mỹ và mục tiêu của họ là thôn tính Iran... Chính ông Trump đã can thiệp vào tình trạng bất ổn này, đưa ra những tuyên bố, khuyến khích những kẻ bạo loạn khi nói rằng Mỹ sẽ hỗ trợ họ về quân sự".

Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình. Ông Khamenei nhấn mạnh không muốn đưa đất nước tới chiến tranh nhưng sẽ không tha thứ cho những kẻ tội phạm, dù là ở trong hay ngoài nước.

Theo Ynet News, đáp trả bài phát biểu của ông Khamenei, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X rằng Washington nghe nói Iran đang chuẩn bị các phương án tấn công căn cứ Mỹ. Bộ này cũng cảnh báo về việc trả đũa đồng thời cho hay Washington sẽ giám sát chặt chẽ tình hình ở Iran và luôn sẵn sàng.

Nội dung bài đăng của Bộ Ngoại giao Mỹ như sau: "Như Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh, mọi phương án vẫn đang được xem xét. Nếu Iran tấn công tài sản Mỹ, nước này sẽ phải đối mặt với một lực lượng rất, rất mạnh. Trước đây, chúng tôi đã nói về điều này và hiện giờ chúng tôi nhắc lại: "Đừng đùa giỡn với Tổng thống Trump".

Hãng tin ABC News ngày 16/1 đưa tin, Lầu Năm Góc đang cân nhắc triển khai thêm khí tài quân sự tới Trung Đông, gồm cả khả năng điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực như một động thái phòng ngừa khi căng thẳng với Iran leo thang.