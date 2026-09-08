Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8/9 đã cáo buộc Canada "đồng lõa" với chính sách gây sức ép kinh tế của Mỹ, đồng thời chỉ trích lập trường của Ottawa về những diễn biến ở eo biển Hormuz.

"Canada không thể tự nhận là bên 'bảo vệ hòa bình' nếu họ ủng hộ các hành vi bóp méo sự thật của Mỹ trong khu vực. Trong khi Tổng thống Mỹ phớt lờ chủ quyền và độc lập của Canada, thì các quan chức nước này lại một lần nữa nhượng bộ", ông Baghaei cho biết.

Bình luận của quan chức ngoại giao Iran được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố mới đây của Canada, khi Ottawa cáo buộc Iran có những hành động "đe dọa hòa bình, an ninh toàn cầu và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Canada cũng ủng hộ việc tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. Ảnh: WANA

"Nếu thực sự coi tự do hàng hải là vấn đề, thì Canada nên kêu gọi chấm dứt xung đột. Việc Ottawa ủng hộ các hành động quân sự và 'khủng bố kinh tế' của Washington không phải là dấu hiệu của ngoại giao hay quản trị có trách nhiệm, mà là bằng chứng của sự hỗn loạn. Cách tiếp cận như vậy sẽ khiến Canada ngày càng dễ bị tổn thương trước sức ép và các yêu cầu của Mỹ", ông Baghaei lập luận.

Iran bác bỏ yêu cầu của IAEA

Theo Al Jazeera, phái đoàn Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tối 7/9 đã bác bỏ các phát biểu của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi liên quan đến hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran.

"Ông Grossi trước hết nên kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt việc tấn công hoặc đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Việc yêu cầu Iran thực hiện vô điều kiện các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân của IAEA trong hoàn cảnh nguy hiểm hiện nay là vô nghĩa", phái đoàn Iran nhấn mạnh.

Cũng theo phía Iran, cho đến khi IAEA và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoàn thành các trách nhiệm tương ứng của mình, Tehran sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Về phía IAEA, Tổng Giám đốc Grossi khẳng định việc Iran cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân trọng yếu sẽ mang lại những tác động tích cực. Trước đợt không kích của Mỹ hồi tháng 6/2025, IAEA ước tính Iran sở hữu khoảng 440kg urani làm giàu ở mức 60%, gần với ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.