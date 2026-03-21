Trong các thông cáo đăng trên mạng xã hội X đêm 20/3, IDF cho biết Không quân Israel trong những ngày gần đây đã hạ sát thêm 2 chỉ huy tình báo của Iran là Mehdi Reshtami Shah'Ma'astan và Ismail Ahmadi.

“Hôm 18/3, với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Aman, Mossad và Shin Bet, Không quân Israel đã không kích thủ đô Tehran của Iran và tiêu diệt Shah'Ma'astan, một chỉ huy quan trọng của Bộ Tình báo Iran… Vào đầu tuần này, trong cuộc không kích nhằm vào các chỉ huy cấp cao của lực lượng bán quân sự Basij thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Israel đã ‘vô hiệu hóa’ Ismail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của Basij”, IDF thông tin.

Ông Ismail Ahmadi, chỉ huy bộ phận tình báo của lực lượng Basij. Ảnh: IDF

Theo IDF, cả hai nhân vật trên đều nắm vai trò quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch chống lại người dân và Nhà nước Israel. Hiện phía Iran chưa bình luận về các tuyên bố của quân Israel.

Israel không kích lãnh thổ Syria

Báo Times of Israel đưa tin, vào rạng sáng 20/3, IDF đã mở chiến dịch không kích vào các hạ tầng quân sự ở miền nam Syria, khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải lên tiếng bày tỏ lo ngại.

Trong thông cáo trên kênh Telegram cùng ngày, quân đội Israel giải thích: “Để đáp trả việc dân thường trong khu vực Druze ở miền nam Syria bị tấn công, IDF đã tập kích một trung tâm chỉ huy và kho vũ khí nằm trong các khu vực quân sự của chính quyền Damascus. IDF sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi gây tổn hại nào cho người dân Druze ở Syria và sẽ có thêm hành động để bảo vệ họ”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, hoạt động quân sự trên của Israel đã khiến một loạt quốc gia như Qatar, Jordan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại. Bộ Ngoại giao Qatar hôm 20/3 cáo buộc cuộc không kích của IDF “đã vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc… cũng như làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng mà cả khu vực Trung Đông đang phải đối mặt”.