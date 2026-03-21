Theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Putin ngày 21/3 đã gửi thông điệp chúc mừng lễ Nowruz (năm mới của người Ba Tư) tới Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia.

"Tổng thống Putin chúc người dân Iran vượt qua được những thách thức trong thời điểm khó khăn này. Moscow vẫn luôn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran", Điện Kremlin cho biết.

Trước đó, Tổng thống Putin từng bày tỏ sự đoàn kết của Nga với Iran trong thông điệp chúc mừng ông Mojtaba được bầu làm lãnh tụ tối cao mới của quốc gia Hồi giáo. Lãnh đạo Điện Kremlin cũng chỉ trích việc Mỹ và Israel tấn công Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2, đã có một số thông tin cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran. Trong khi Moscow sau đó đã lên tiếng phủ nhận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã gọi Nga là "đối tác chiến lược" của Iran.

"Iran có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, bao gồm cả hợp tác quân sự. Nhưng tôi không thể tiết lộ cụ thể", ông Araghchi phát biểu hôm 14/3.

Liên Hợp Quốc đề nghị hỗ trợ để mở cửa eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico ngày 21/3, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã thúc giục Iran dừng phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra đề xuất để mở cửa tuyến hàng hải này.

"LHQ từng làm trung gian cho một thỏa thuận tương tự giữa Nga và Ukraine tại Biển Đen vào năm 2022. Chúng tôi đang xem xét phương án để tạo ra các điều kiện tương tự tại eo biển Hormuz", ông Guterres cho biết.

Cũng theo người đứng đầu LHQ, tổ chức này đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các quốc gia Vùng Vịnh và châu Âu để cập nhật tình hình tại eo biển Hormuz.

Kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đã tê liệt do sự can thiệp của Iran. Dù Tehran khẳng định không đóng cửa eo biển, nhưng số lượng tàu được phép đi qua vô cùng hạn chế.