Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông cáo được IRGC chia sẻ trên mạng xã hội X viết rằng lực lượng này đã tấn công trung tâm dữ liệu của các tập đoàn Amazon đặt ở Bahrain và Oracle tại thành phố Dubai của Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).

Một sự kiện được tập đoàn Oracle tổ chức ở Dubai năm 2025. Ảnh: Oracle

“Amazon là một trong những công ty liên quan đến các hoạt động gián điệp và khủng bố chống lại Iran… Tập đoàn công nghệ Oracle của Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nhằm vào cựu Ngoại trưởng Iran Kamal Kharazi. Hôm nay, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán của công ty Oracle ở UAE đã bị tấn công”, một phần thông cáo viết.

Trước đó, vào ngày 31/3, IRGC thông báo sẽ nhắm mục tiêu vào 18 tập đoàn công nghệ của Mỹ đang hoạt động ở Trung Đông với lý do những doanh nghiệp này đều là công ty gián điệp tham gia nhiều hoạt động chống phá chính quyền Iran.

Argentina trục xuất đại biện lâm thời Iran

Báo The Guardian đưa tin, Bộ Ngoại giao Argentina hôm 2/4 tuyên bố Đại biện lâm thời Iran Mohsen Soltani Tehrani là “nhân vật không được hoan nghênh” (Persona non grata) và yêu cầu ông này rời khỏi Argentina trong 48 giờ.

Động thái trên của chính quyền Buenos Aires được thực hiện trong bối cảnh chính quyền Tehran hôm 1/4 đã chỉ trích Argentina vì coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là một tổ chức khủng bố. Ngoài ra, Iran cũng cáo buộc Tổng thống Argentina Javier Milei và Ngoại trưởng Pablo Quirno đã đứng về phía Mỹ và Israel trong cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.