Video: Fars News/Esmaeil Baqaei

Đoạn video do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy bể chứa nước tại huyện Sirik, tỉnh Hormozgan bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của Không quân Mỹ rạng sáng 10/6.

Ông Baqaei viết: “Trong chiến dịch chống Iran, quân Mỹ đã phá hủy 2 bể chứa nước có tổng dung tích 2.500 mét khối nằm ở huyện Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Các hạ tầng trên cung cấp nước cho hơn 20.000 dân thường sinh sống ở 10 ngôi làng. Đây không phải thiệt hại ngoài ý muốn, mà là tội ác có chủ ý và là động thái vi phạm trắng trợn quyền con người cùng luật nhân đạo quốc tế. Mỹ phải chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công có hệ thống vào những hạ tầng thiết yếu đối với người dân”.

Hạ tầng nước sạch bị phá hủy do đòn không kích sáng 10/6. Ảnh: Fars News/Esmaeil Baqaei

Vào sáng 10/6, quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch không kích “mang tính tự vệ” nhằm vào lãnh thổ Iran để đáp trả việc trực thăng AH-64 của họ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra tại các khu vực Kuhsetak, Sirik và Minab thuộc tỉnh Hormozgan của Iran.