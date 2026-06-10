Theo tờ Times of Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 10/6 đã thông báo về việc tấn công hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain. IRGC khẳng định đây là hành động đáp trả việc Washington không kích các tổ hợp phòng không và radar của Tehran quanh eo biển Hormuz rạng sáng cùng ngày.

"Chúng tôi đã phóng tên lửa tầm xa vào 4 mục tiêu quan trọng của Mỹ trong khu vực, bao gồm một nhà chứa tiêm kích F-35 tại căn cứ không quân ở vùng Al-Azraq, Jordan. Chúng tôi đã có kế hoạch phản ứng mang tính 'quyết định' nếu Mỹ tiến hành thêm bất kỳ hành động gây hấn nào", IRGC cho biết.

Iran phóng tên lửa nhắm vào nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: WANA

Về phía Jordan, quân đội nước này tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa phóng từ Iran nhằm vào tỉnh Al-Azraq, nhưng các mảnh vỡ không gây thương vong hay thiệt hại vật chất. Trong khi đó, cả Bahrain lẫn Kuwait đều đã ban hành cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, báo cáo sơ bộ cho thấy gần như toàn bộ tên lửa của Iran trong đợt tấn công kể trên đã bị đánh chặn. Tuy vậy, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Khoảnh khắc UAV MQ-9 của Mỹ bị Iran bắn rơi. Video: WANA

Theo hãng thông tấn WANA của Iran, tên lửa được dùng để tấn công nhà chứa máy bay F-35 tại căn cứ Mỹ ở Jordan là Kheibar Shekan. Đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, mang đầu đạn 0,55 tấn, có thể đạt vận tốc Mach 2 - Mach 3 (686 - 1029 m/s) ở thời điểm lao xuống mục tiêu.

Cùng ngày 10/6, Văn phòng Quan hệ công chúng của IRGC đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV MQ-9 của Mỹ bị bắn rơi ở gần eo biển Hormuz.

"Lực lượng phòng không đã khai hỏa khi phát hiện UAV của Mỹ đang hoạt động trên không phận huyện Jam, thuộc tỉnh Bushehr. Mọi hoạt động đáng ngờ sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết từ các lực lượng vũ trang Iran", văn phòng của IRGC nhấn mạnh.