Theo CNN,Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 10/6 đã thông báo về việc tiến hành các cuộc không kích mới nhắm vào Iran, nhấn mạnh đây là biện pháp đáp trả "những hành động vô lý của Tehran".

"Chúng tôi đã tiến hành thêm nhiều đợt không kích mang tính tự vệ theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh. Chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả các hành động phi lý và liên tục của Iran", CENTCOM thông báo.

Chiến dịch không kích mới của Mỹ xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các đòn giáng mạnh vào Iran. "Chúng tôi đã tấn công mạnh vào hôm qua và sẽ tiếp tục vào hôm nay. Chúng tôi hoàn toàn có quyền làm vậy vì Iran đã bắn rơi một trực thăng của Mỹ", ông Trump nói.

Tiêm kích của Mỹ chuẩn bị không kích mục tiêu ở Iran. Ảnh: CENTCOM

Cũng ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẵn sàng oanh tạc "các cơ sở then chốt" của Iran nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

"Quân đội Mỹ sẽ có một ngày bận rộn. Như Tổng thống đã nói, nếu Iran không chịu thực hiện một thỏa thuận thì chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ. Chúng tôi đã cho họ cơ hội, nhưng họ lại chọn cách kéo dài thời gian. Nếu phải đàm phán bằng bom thì chúng tôi sẽ làm vậy", ông Hegseth cảnh báo.

Theo truyền thông Iran, đã có nhiều vụ nổ được ghi nhận tại các khu vực khác nhau ở nước này bao gồm Sirik, Minab, Bandar Abbas, Gorgan và đảo Qeshm.

Ngay sau đợt không kích của Mỹ, Iran đã phóng UAV để tấn công các chiến hạm của Washington ở gần eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của Iran đã ra lệnh đóng cửa tuyến hàng hải này đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại.

Nga và Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng Trung Đông

Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/6 đã kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế và ngay lập tức chấm dứt các hành động quân sự.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các đợt giao tranh mới giữa Mỹ và Iran. Chúng bắt đầu từ hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran", bà Zakharova nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan "giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh những hành động làm gia tăng căng thẳng".