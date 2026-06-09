Theo tờ USA Today, ông Vance ngày 8/6 đã lên tiếng về việc thúc đẩy thỏa thuận với Iran, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không bị "sa lầy" tại Trung Đông.

"Chúng tôi tin có thể đạt được một giải pháp lâu dài cho vấn đề hạt nhân của Iran. Việc tìm kiếm một thỏa thuận là lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này bất chấp lập trường của Israel", Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Vance nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump có định hướng rõ ràng cho chiến dịch ở Trung Đông và sẽ không để Mỹ bị "sa lầy" tại đây trong thời gian dài.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ không cần phải bàn về sự can thiệp của Mỹ với Iran trong một năm nữa. Chiến dịch hiện nay sẽ không đi theo vết xe đổ của các cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan, Tổng thống Trump sẽ không để điều đó xảy ra", ông Vance nói.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng giao tranh có thể leo thang trước khi cuộc xung đột kết thúc nếu các nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng không đạt được hiệu quả như mong đợi.

"Tôi tin rằng Mỹ sẽ thành công. Nếu biện pháp ngoại giao không thành công thì tổng thống vẫn còn những công cụ khác trong tay. Nhưng chừng nào chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì tình hình sẽ không biến thành một vũng lầy", ông Vance tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ có thể tuyên bố "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran trong hai tuần tới, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.