Binh sĩ Mỹ đang kiểm tra và chuẩn bị bệ phóng tên lửa. Ảnh: US Army

Báo The Guardian đưa tin, ông Trump ngày 7/8 khẳng định Mỹ vẫn sở hữu "lượng đạn khổng lồ" đồng thời tiết lộ nhiều đạn đang được sản xuất và vận chuyển tới khu vực. "Các công ty quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social nhưng không đưa ra bằng chứng hoặc thông tin chi tiết về các loại vũ khí được đề cập.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra sau khi có thông tin ông đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giải trình về tình trạng thiếu hụt vũ khí trong một cuộc họp nội các diễn ra hồi tuần trước tại Trại David, khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống Mỹ ở Maryland.

Báo The Washington Post dẫn hai nguồn tin nắm được cuộc trao đổi cho biết, ông Trump đã nói với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng ông cảm thấy bị đánh lừa vì tin rằng vấn đề này "đã được khắc phục". Đáp lại, ông Hegseth bảo vệ quan điểm của mình và tìm cách chuyển trách nhiệm sang cấp phó Stephen Feinberg.

Tổng thống Mỹ sau đó đã phản ứng gay gắt, cáo buộc truyền thông phát tán những "phát ngôn mang tính phản quốc" và cảnh báo những người chịu trách nhiệm sẽ bị truy cứu.

"Những kẻ làm rò rỉ các tuyên bố phản quốc này đang bị truy lùng. Chúng tôi sẽ yêu cầu các mức án tù dài hạn đối với họ", ông Trump viết.

Trong khi đó, CNN đưa tin tình trạng thiếu hụt tên lửa dẫn đường tầm xa và các tên lửa đánh chặn phòng không đã bắt đầu ảnh hưởng đến chiến lược của ông Trump trong cuộc xung đột với Iran. Theo CNN, quân đội Mỹ đã "gần như sử dụng hết 80%" kho dự trữ tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối.