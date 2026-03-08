Tại cuộc họp báo được tổ chức trên chuyên cơ Không lực Một hôm 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng Washington để lực lượng người Kurd tại miền bắc Iraq tham gia cuộc xung đột hiện nay ở Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi không trông mong việc người Kurd tham gia vào cuộc xung đột. Như mọi người thấy, hiện chúng tôi rất thân thiện với người Kurd nhưng chúng tôi không muốn cuộc xung đột trở nên phức tạp hơn… Tôi phải bác bỏ điều đó, tôi không muốn người Kurd tham gia vào, tôi không muốn thấy người Kurd hứng chịu thương vong”.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/3. Ảnh: Nhà Trắng

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Al Jazeera đêm 7/3 đã công bố số liệu thống kê thiệt hại về người ở các quốc gia Trung Đông từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran. Tại Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel từ hôm 28/2 đến nay đã khiến ít nhất 1.330 người thiệt mạng và hàng trăm trường hợp bị thương.

Ở Lebanon, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel rạng sáng 2/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã điều động máy bay quân sự tấn công vào ngoại ô thủ đô Beirut và nhiều khu vực ở miền nam Lebanon. Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến 123 người thiệt mạng và 683 người bị thương.

Số liệu thống kê từ kênh ABC của Mỹ cho thấy, số quân nhân Mỹ thương vong đến nay là 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Thời báo Israel dẫn thông tin từ Bộ Y tế Israel cho hay, trong khoảng thời gian từ hôm 28/2 - 6/3, cơ quan này ghi nhận hàng chục dân thường thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương do các đòn trả đũa từ Iran. Trong số người bị thương có ít nhất 16 quân nhân.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào những căn cứ quân sự Mỹ đặt ở Trung Đông cũng gây ra thương vong cho nhiều quốc gia trong khu vực. Chẳng hạn, tại Kuwait, các đòn tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở nước này đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Tại Qatar, số người bị thương được ghi nhận có 16 trường hợp. Ở Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), nhà chức trách địa phương xác nhận có 3 người thiệt mạng và 78 người bị thương.