Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Bahrain. Video: RT

Hãng tin Tasnim dẫn một tuyên bố đưa ra lúc sáng nay (1/3) của Không quân Iran cho biết các phi công của nước này đã ném bom thành công vào các căn cứ quân sự Mỹ tại một loạt quốc gia ở Vịnh Ba Tư và khu tự trị người Kurd tại Iraq trong nhiều giai đoạn của chiến dịch.

Quân đội Iran tuyên bố tất cả các trung tâm quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực sẽ nằm trong tầm bắn của máy bay chiến đấu thuộc Không quân Iran.

Trước đó, IRGC thông báo: "Do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ Mỹ, ít nhất 200 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và bị thương".

Màn hình theo dõi các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào loạt căn cứ Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Bình luận về chiến dịch tấn công trả đũa, Tướng IRGC Ebrahim Jabbari cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran có “năng lực tiên tiến” và sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

“Khi xung đột nổ ra, Iran sẽ tấn công tất cả những gì mình có trong kho dự trữ”, ông Jabbari nói, đồng thời khẳng định Iran sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất". Vị tướng này cho biết thêm: “Những gì chúng tôi chưa tiết lộ cho đến nay và những gì đang được cất giấu, sẽ được công khai trong những ngày tới”.

Theo các báo cáo, cuộc trả đũa của Iran nhắm vào một loạt cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, gồm trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 và căn cứ Al-Juffair ở Bahrain, một căn cứ ở Iraq, căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), căn cứ không quân Muwaffaq Al Salti ở Jordan và căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp thực hiện chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa do Cộng hòa Hồi giáo gây ra trong khu vực.