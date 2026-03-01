Tuần hành ở Iran ngày 1/3. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Wana đưa tin, các cuộc tuần hành diễn ra tự phát hôm nay (1/3) và nhanh chóng lan rộng đến các quảng trường lớn, các địa điểm tôn giáo và các trung tâm đô thị trên khắp Iran.

Thông tin lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 28/2 của Israel và Mỹ đã ngay lập tức đẩy bầu không khí chính trị và xã hội của Iran vào một giai đoạn căng thẳng cao độ.

Tại thủ đô Iran, hàng nghìn người đã tập trung từ sáng sớm 1/3 trước Đại học Tehran, rồi tuần hành về phía quảng trường Enghelab. Hình ảnh được công bố cho thấy đám đông tràn ngập đường phố, mang theo cờ đen, quốc kỳ Iran, chân dung lãnh tụ tối cao và kinh Koran.

Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

Đám đông tuần hành liên tục hô vang các khẩu hiệu: “Chúng tôi chiến đấu, chúng tôi hy sinh, chúng tôi sẽ không chấp nhận thỏa hiệp" và “Đừng thỏa hiệp, đừng đầu hàng - hãy chiến đấu chống Mỹ", “Trả thù, trả thù", “Cái chết cho nước Mỹ” và “Cái chết cho Israel”. Trong đó, “Không thỏa hiệp, không đầu hàng” nổi lên như một trong những khẩu hiệu chính của các cuộc tuần hành.

Truyền thông Iran đưa tin, các cuộc tuần hành không chỉ giới hạn ở thủ đô Tehran mà còn diễn ra ở tất cả trung tâm các tỉnh và nhiều thành phố trên toàn quốc. Tại Isfahan, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Imam Khomeini. Tại Qom, cuộc tụ tập chính diễn ra tại đền thờ Fatima Masumeh, nơi một lá cờ đen được treo trên mái vòm. Tại Mashhad, các nghi lễ bắt đầu từ sáng sớm tại đền thờ Imam Reza, thu hút đám đông lớn.

Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

Tại nhiều cuộc tuần hành, người tham gia giơ cao nắm đấm và hô vang khẩu hiệu “đáp trả nghiêm khắc”, kêu gọi hành động quân sự ngay lập tức. Việc Lãnh tụ tối cao Khamanei bị hạ sát đã đánh dấu một trong những diễn biến chính trị quan trọng nhất trong lịch sử Iran hiện đại.

Chính phủ Iran đã công bố 40 ngày quốc tang và 7 ngày đóng cửa toàn quốc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố phát động các hoạt động quân sự để đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran khẳng định sẽ khiến những kẻ chịu trách nhiệm “phải hối hận” về vụ tấn công.

Ảnh: WANA