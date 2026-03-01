Video: Pool/CNN

Theo hãng tin CNN, sáng nay (1/3), chính phủ Iran đã xác nhận việc ông Khamenei thiệt mạng tại văn phòng làm việc ở thủ đô Tehran sau khi Mỹ và Israel tấn công nước này vào ngày 28/2.

Chính phủ Iran thông báo sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 40 ngày để tưởng niệm lãnh tụ tối cao. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran cam kết sẽ trừng phạt những kẻ “sát hại” ông Khamenei, đồng thời tuyên bố "chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm bắt đầu" nhằm vào các vùng đất và căn cứ của Mỹ cũng như Israel.

Trong khi đó, nội các Iran cảnh báo “tội ác lớn đó sẽ bị trừng phạt”.

Tờ Times of Israel đưa tin, Iran đã thành lập một hội đồng điều hành đất nước sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời. Theo quy định luật pháp của Iran, hội đồng này gồm tổng thống đương nhiệm, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên của Hội đồng Giám hộ.

Luật pháp Iran quy định Hội đồng Chuyên gia, gồm 88 giáo sĩ Hồi giáo có trách nhiệm chọn ra một lãnh tụ tối cao mới càng sớm càng tốt.