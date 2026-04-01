Hãng thông tấn Al Jazeera cho hay, trong tuyên bố trên mạng xã hội X đêm 31/3, IRGC cáo buộc hàng loạt tập đoàn công nghệ của Mỹ đang hoạt động ở khu vực Trung Đông đều là các công ty gián điệp.

“Các công ty tham gia vào những hoạt động khủng bố sẽ là mục tiêu hợp pháp cho nhiều hành động quân sự của chúng tôi... Các công ty này nên chuẩn bị đối mặt với nhiều cuộc tấn công trả đũa của Iran bắt đầu từ 20h ngày 1/4. Chúng tôi khuyến cáo nhân viên làm việc cho các doanh nghiệp trên hãy lập tức rời khỏi nơi làm việc để bảo toàn mạng sống của chính mình”, IRGC tuyên bố kèm theo danh sách gần 20 doanh nghiệp Mỹ với nhiều tên tuổi lớn như Intel, Microsoft, Apple, Google, Tesla và Boeing.

Hình ảnh bên trong cửa hàng Apple ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: Gulf News

Hiện các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc của IRGC.

Anh điều thêm quân và khí tài đến Vùng Vịnh

Cùng ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo London sẽ triển khai bổ sung nhiều hệ thống tên lửa phòng không ở Ảrập Xêút, Bahrain và Kuwait cũng như gia tăng hoạt động của các chiến đấu cơ Typhoon tại Qatar để đối phó các cuộc tấn công của Iran.

Bộ trưởng Healey nhấn mạnh: “Thông điệp mà tôi gửi đến các đối tác Vùng Vịnh là những gì tốt nhất của nước Anh sẽ giúp họ bảo vệ không phận của chính mình”.

Theo hãng tin BBC, kể từ khi chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Anh đã điều động thêm binh sĩ và khí tài đến khu vực đảo Síp và một số quốc gia Vùng Vịnh để tham gia hoạt động phòng thủ chống lại nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do các lực lượng Tehran thực hiện. Cho đến nay, tổng số quân nhân Anh tham gia phòng thủ ở Vùng Vịnh và đảo Síp đã lên đến gần 1.000 người.