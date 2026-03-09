Quân đội Anh mới đây đã sử dụng máy bay vận tải C-17 để đưa các trực thăng quân sự AgustaWestland AW159 Wildcat đến căn cứ quân sự Akrotiri đặt tại đảo Síp. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh viết: “Bất chấp thời gian eo hẹp, phi hành đoàn C-17 đã vận chuyển một số trực thăng Wildcat đến đảo Síp chỉ trong 24 giờ”.

Trực thăng AW159 Wildcat chuẩn bị được đưa vào khoang trong của máy bay C-17. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, việc Anh điều động máy bay chở trực thăng Wildcat đến đảo Síp được tiến hành trong bối cảnh máy bay không người lái (UAV) Iran hôm 2/3 đã thực hiện đòn tấn công nhắm vào căn cứ không quân Akrotiri tại Cộng hòa Síp, một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Anh ở khu vực Trung Đông.

AW159 Wildcat ‘Mèo hoang’ là trực thăng đa nhiệm được chế tạo bởi liên doanh Anh – Italia AgustaWestland trong cuối thập niên 2000 và chính thức đưa vào biên chế quân đội Anh từ tháng 9/2014. Được biết, AW159 Wildcat được thiết kế để tương thích với nhiều nhiệm vụ như tham chiến trên thực địa, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát trên không, tác chiến chống tàu ngầm…

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh/Royal Navy

AW159 có phần thân dài 15,24m; cao 3,87m; trọng lượng rỗng 3,3 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 6 tấn. Kíp phi công có 2 người. Khoang sau của trực thăng được thiết kế đủ rộng để có thể chở thêm 6 binh sĩ nữa.

AW159 được trang bị 2 động cơ LHTEC CTS800-4N có công suất 1.361 mã lực/chiếc, tương đương 1.015 Kilowatt. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 311 km/h và tầm hoạt động lên tới 777km.

Trong phiên bản quân sự, AW159 được trang bị một súng máy ở phần mũi trực thăng. Ngoài ra, hai bên thân của AW159 cũng được lắp các giá treo ống phóng tên lửa Martlet, tên lửa chống hạm Sea Venom hoặc ngư lôi Sting Ray tùy theo nhiệm vụ được giao của tổ lái.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Để tăng cường khả năng tác chiến trên biển, AW159 được lắp đặt một số hệ thống điện tử tiên tiến như radar Seaspray 7400E hoặc thiết bị sonar Thales Underwater Systems.