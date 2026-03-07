Trong tuyên bố trên mạng Truth Social ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự đầu hàng vô điều kiện. Theo ông, sau khi lựa chọn một hoặc nhiều nhà lãnh đạo “vĩ đại và được chấp nhận”, thì Mỹ cùng nhiều quốc gia đồng minh sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa Iran “trở lại từ vực thẳm hủy diệt”.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 6/3. Ảnh: Nhà Trắng

“Chúng tôi sẽ giúp nền kinh tế Iran phát triển, tốt đẹp và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Iran sẽ có một tương lai tuyệt vời. Khiến Iran Vĩ đại Trở lại (MIGA)”, nhà lãnh đạo Mỹ viết, lấy theo khẩu hiệu Khiến nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) của ông.

Theo hãng thông tấn Axios, ông Trump vào hôm 5/3 từng khẳng định bản thân phải đích thân tham gia vào quá trình chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran, giống với những gì đã làm ở Venezuela. “Tôi phải tham gia vào việc lựa chọn, giống như với bà Delcy ở Venezuela”, nhà lãnh đạo Mỹ khi đó nói.

Mỹ bác tin tàu sân bay bị tấn công

Truyền thông nhà nước Iran hôm 5/3 cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này (IRGC) đã thực hiện đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đang hoạt động gần khu vực Trung Đông.

Một quan chức Mỹ giấu tên thạo tin ngày 6/3 khẳng định thông tin trên của Iran không chính xác. “Những báo cáo đó không đúng sự thật”, người này nói.

Từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch “Cơn Cuồng nộ dữ dội” vào hôm 28/2, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tham gia vào hoạt động quân sự này với vai trò hỗ trợ cho Không quân Mỹ thực hiện các đòn không kích nhằm vào Iran.