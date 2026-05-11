Theo hãng thông tấn WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 11/5 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Tehran đối với đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột.

"Ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn này là chấm dứt giao tranh dưới mọi hình thức, bao gồm ở Lebanon, đảm bảo an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu và cảng của Iran. Phản hồi của Tehran đối với đề xuất Mỹ thông qua trung gian Pakistan bao gồm những yêu cầu hợp lý và có trách nhiệm, cũng như những đề xuất hào phóng, không chỉ vì lợi ích quốc gia của Iran mà còn vì sự ổn định trong khu vực", ông Baqaei cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: WANA

Quan chức Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel gây cản trở tự do hàng hải và nhắm mục tiêu vào các tàu của Iran trong những tuần gần đây. "Washington vẫn theo đuổi các yêu cầu vô lý, chịu ảnh hưởng từ lập trường của Israel", ông Baqaei nhận định.

Cũng theo ông Baqaei, chính sự hiện diện quân sự của Washington cùng việc thúc đẩy chạy đua vũ trang tại Trung Đông đã góp phần tạo ra sự bất ổn. Bên cạnh đó, Iran đã cảnh báo châu Âu không nên can thiệp vào các vấn đề liên quan tới eo biển Hormuz và Tây Á, bởi họ sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.

Về vai trò của Pakistan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Pakistan vẫn "tiếp tục đóng vai trò là bên trung gian chính thức". Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai giữa Iran và Mỹ, ông Baghaei cho biết Tehran và Bắc Kinh vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.

Trong tuyên bố của mình, ông Baqaei cũng nhấn mạnh rằng Iran "sẽ chiến đấu khi cần thiết và sẽ sử dụng biện pháp ngoại giao khi cảm thấy phù hợp".

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng phản hồi của Iran đối với đề xuất giải quyết xung đột của Mỹ là "không thể chấp nhận được". Theo các nguồn tin của tờ Wall Street Journal, Iran đã từ chối tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này, bất chấp yêu cầu của Mỹ.