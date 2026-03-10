Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo hãng WANA, hôm nay (10/3) trong một bài viết đăng trên trang cá nhân, ông Ghalibaf viết: "Chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng những nước gây hấn phải bị giáng một đòn mạnh để họ học được bài học và không bao giờ nghĩ đến việc tấn công Iran thân yêu của chúng ta nữa".

Ông Ghalibaf nói thêm Israel tìm cách duy trì quyền lực của nước này thông qua một chu kỳ "gây chiến - đàm phán - ngừng bắn và sau đó lại gây chiến". Quan chức này khẳng định Iran sẽ phá vỡ chu kỳ đó.

Trước đó cùng ngày, ông Gharibabadi - Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế của Iran cho biết, các hành động của Iran được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông giải thích rằng hiến chương nêu rõ các điều kiện để chấm dứt quyền tự vệ, bao gồm cả việc đảm bảo các hành động gây hấn sẽ không lặp lại.

Ông Gharibabadi tuyên bố, một quốc gia bị tấn công sẽ tiếp tục tự vệ cho đến khi chắc chắn rằng hành động gây hấn như vậy sẽ không xảy ra nữa. "Nếu muốn thiết lập lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt xung đột thì phải có sự đảm bảo rằng các hành động gây hấn chống lại Iran sẽ không lặp lại. Nếu không, vài tháng sau, một cuộc tấn công khác lại xảy ra thì lệnh ngừng bắn đó sẽ vô nghĩa".

Văn phòng Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo rằng một máy bay không người lái (UAV) Heron TP của Israel đã bị chặn và phá hủy gần Tehran vài giờ trước. UAV này bị hệ thống phòng không tiên tiến và mới được triển khai của IRGC theo dõi và bắn hạ.