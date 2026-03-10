Trong cuộc họp báo tổ chức tại Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận câu hỏi về đoạn video do truyền thông Iran đăng tải gần đây quay cảnh một quả tên lửa được cho là Tomahawk rơi xuống khuôn viên một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Hình ảnh tên lửa Tomahawk lao xuống nơi được cho là trường nữ sinh Iran. Ảnh: MEHR News

Báo Politico dẫn lời ông Trump cho biết: “Tôi sẽ nói rằng tên lửa Tomahawk, một trong những loại vũ khí mạnh nhất hiện nay, được bán và sử dụng bởi nhiều nước khác. Iran là quốc gia cũng sở hữu một số tên lửa Tomahawk, tôi cho rằng họ có nhiều hơn. Nhưng dù là Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác, thì thực tế Tomahawk khá phổ biến. Tên lửa này đã được bán cho nhiều quốc gia khác. Việc này đang được điều tra”.

Đây không phải là lần đầu lãnh đạo Nhà Trắng cáo buộc quân đội Iran liên quan đến vụ tên lửa tập kích trường nữ sinh ở thành phố Minab. Khi trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 7/3, ông Trump khẳng định vụ tấn công do các lực lượng Tehran thực hiện.

Trước đó, đoạn video do một người dân sử dụng điện thoại di động quay và được hãng tin Mehr của Iran đăng tải trên mạng xã hội X đêm 8/3 cho thấy một quả tên lửa lao xuống khu vực dân sự ở thành phố Minab, Iran. Mehr chú thích: “Khoảnh khắc khi Israel và Mỹ tấn công trường nữ sinh Minab”.

Theo ước tính của nhà chức trách Iran, vụ tấn công hôm 28/2 vào trường nữ sinh ở Minab đã khiến khoảng 180 người thiệt mạng.

Ông Trump ám chỉ Iran dội tên lửa Tomahawk vào trường học ở Minab. Video: NBC News