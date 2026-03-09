Theo báo Kyiv Independent, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT) ngày 9/3, Tổng thống Zelensky cho biết: "Phía Mỹ đã đề nghị chúng tôi giúp đối phó với các máy bay không người lái (UAV) của Iran vào ngày 5/3 và chúng tôi đã đáp ứng ngay lập tức. Các chuyên gia của Ukraine đã lên đường chỉ một ngày sau đó".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ông Zelensky cũng tiết lộ việc Kiev đang thảo luận về hợp tác an ninh với một số quốc gia Trung Đông. "Nhiều quốc gia Trung Đông có quan hệ chặt chẽ với Nga và họ có thể giúp thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong trường hợp đó, tất nhiên chúng tôi có thể giúp họ tự vệ", nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ.

Theo ông Zelensky, các lực lượng Ukraine đã có nhiều kinh nghiệm đánh chặn UAV cảm tử Geran-2 của Nga, loại vũ khí tương tự UAV Shahed của Iran.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, ông Zelensky thừa nhận tình hình giao tranh ở tiền tuyến Ukraine vẫn còn khó khăn, nhưng triển vọng hiện đã tích cực hơn so với thời điểm cuối năm 2025.

"Tôi sẽ nói điều này một cách thận trọng, mọi thứ đang tốt đẹp hơn so với cuối năm ngoái. Trong khoảng một tháng rưỡi qua, quân đội Ukraine đã kiểm soát được một diện tích lãnh thổ đáng kể, trong khi các hoạt động tiến công của Nga đang chậm lại", ông Zelensky nói.