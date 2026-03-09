Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn hôm nay (9/3) nêu rõ lập trường của Bắc Kinh: "Việc Tehran có lãnh tụ tối cao mới là vấn đề nội bộ của Iran, phù hợp với hiến pháp của nước này".

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt giao tranh, cảnh báo "ngọn lửa xung đột" có nguy cơ lan rộng ra khắp Trung Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

"Đây là cuộc xung đột đáng lẽ không bao giờ được xảy ra và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt hành động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang. Tất cả các bên cần sớm quay lại bàn đàm phán để giải quyết bất đồng thông qua đối thoại", ông Vương nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar xác nhận việc Iran đã đề nghị Ấn Độ cho 3 tàu của Tehran cập cảng và yêu cầu đó đã được chấp thuận. "Ấn Độ đang tiếp cận vấn đề từ góc độ nhân đạo hơn là pháp lý. Chúng tôi coi đây là điều đúng đắn", ông Jaishankar nói.

Theo nguồn tin của đài NDTV, một tàu chiến của Iran đã cập cảng Koichi vào ngày 4/3 và thủy thủ đoàn hiện ở tại các cơ sở của Hải quân Ấn Độ. Viện Hải quân Mỹ nhận định tàu chiến trên của Iran là Lavan, một tàu đổ bộ hỗn hợp. Hiện chưa rõ thời điểm 2 con tàu còn lại sẽ cập cảng Ấn Độ.

Động thái của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa đánh chìm một chiến hạm của Iran ở ngoài khơi Sri Lanka vào tuần trước. Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath thông báo nước này đang chăm sóc 32 thủy thủ của Iran theo các nghĩa vụ quy định trong hiệp ước quốc tế đã ký.