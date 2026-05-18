Báo Kyiv Independent đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/5 xác nhận đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với các lực lượng vũ trang Ukraine, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở tỉnh Moscow của Nga, gồm cả nhà máy lọc dầu Moscow, các hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở bán đảo Crưm.

Giới chức Nga và các báo cáo địa phương cho biết nhiều tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong cuộc tấn công trên và ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Ông Zelensky gọi cuộc tấn công đó là "một phản ứng hoàn toàn công bằng" đối với các vụ tập kích liên tục của quân Nga vào các thành phố của Ukraine.

Trong bài phát biểu tối 17/5, ông Zelensky nói các cuộc không kích vào Moscow đã thể hiện khả năng tấn công tầm xa đáng kể của Ukraine, xét đến những nỗ lực Điện Kremlin đã thực hiện để bảo vệ thủ đô Nga khỏi bị nhắm mục tiêu.

"Tuy nhiên, các bước đi tầm xa của Ukraine đã vượt qua điều này. Như tôi đã nói hôm qua, người Nga nên nghĩ về các nhà máy lọc dầu, các cơ sở và doanh nghiệp dầu mỏ của họ", ông Zelensky ám chỉ tới khả năng tấn công tầm xa của các lực lượng Kiev.

Dù quân đội Ukraine thường xuyên nhắm vào các mục tiêu liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất vũ khí nhưng gần đây Kiev đã đẩy mạnh bắn phá các mục tiêu trong khu vực được phòng không Nga bảo vệ chặt chẽ.