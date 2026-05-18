Cuộc tập trận Nga - Belarus bao gồm cả thực hành vận chuyển vũ khí hạt nhân. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay: "Để nâng cao khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang trong sử dụng phương tiện hủy diệt tiên tiến, bao gồm cả đạn dược đặc biệt, một cuộc tập trận đã được khởi động dưới sự chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus. Cuộc diễn tập dành cho các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần vũ khí hạt nhân".

Theo nhà chức trách Belarus, mục đích của cuộc tập trận là "cải thiện huấn luyện nhân sự, kiểm tra khả năng sẵn sàng của vũ khí, quân đội và trang thiết bị đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ, tổ chức triển khai chiến đấu từ các khu vực không được lên kế hoạch".

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm, các cuộc tập trận được tổ chức phối hợp với Nga, bao gồm cả thực hành vận chuyển vũ khí hạt nhân và chuẩn bị khí tài để sử dụng.

Thông cáo lưu ý cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc kiểm tra khả năng sẵn sàng triển khai chiến đấu từ các địa điểm chưa được công bố trước trên khắp Belarus, với trọng tâm là khả năng che giấu, di chuyển đường dài và phối hợp hoạt động của lực lượng và thiết bị.

“Cuộc tập trận là một sự kiện huấn luyện đã được lên kế hoạch trong khuôn khổ Liên minh Nhà nước giữa Nga và Belarus, không nhằm vào các nước thứ 3 và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh trong khu vực”, Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh.