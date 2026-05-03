Theo hãng tin TASS, các hãng truyền thông Iran như Fars và Tasnim ngày 2/5 đã thông báo về việc Tehran gửi cho Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Văn bản này không chỉ nêu rõ yêu cầu của Tehran, mà còn bao gồm một "lộ trình cụ thể" để đạt được thỏa thuận.

"Chính phủ Iran nhấn mạnh rằng các vấn đề phải được giải quyết trong 30 ngày và các bên cần tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận thay vì kéo dài lệnh ngừng bắn", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars tiết lộ đề xuất mới của Tehran được đưa ra nhằm hồi đáp sáng kiến 9 điểm trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, đề xuất 14 điểm của Iran yêu cầu Mỹ đảm bảo không tái diễn các hành vi quân sự, rút quân khỏi các khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng của Tehran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường tổn thất và chấm dứt xung đột ở cả Lebanon. Ngoài ra, văn bản này cũng đưa ra một một khuôn khổ liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đang bị phong tỏa kép bởi cả Mỹ và Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, nhưng không nêu rõ điểm nào trong văn bản mới nhất của Iran mà ông không thể chấp nhận.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump mới đây đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Mỹ Chuck Grassley để lý luận về "đồng hồ 60 ngày", khẳng định Nhà Trắng có quyền kéo dài hành động quân sự ở Trung Đông không cần Quốc hội phê duyệt.

Trong thư, ông Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn với Iran về thực chất đã "dừng đồng hồ". Vì lẽ đó, nếu xung đột bùng phát trở lại, Nhà Trắng có thể coi đó là một giai đoạn mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép Quốc hội Mỹ.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, quân đội Mỹ phải rút khỏi một cuộc xung đột trong vòng 60 ngày kể từ khi tổng thống thông báo với quốc hội, trừ khi các nghị sĩ bỏ phiếu cho phép tiếp tục hành động quân sự. Ngoài ra, Nhà Trắng có thể đề nghị gia hạn thêm 30 ngày để phục vụ việc kết thúc chiến dịch.