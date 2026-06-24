Theo hãng tin WANA, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Hoạch định chiến lược Lục quân Iran Ahmad Reza Pourdastan ngày 23/6 đã xác nhận về việc Tehran thay đổi học thuyết quân sự.

"Chúng tôi đã thay đổi học thuyết quân sự, từ định hướng phòng thủ thuần túy sang kết hợp giữa phòng thủ và tấn công. Theo học thuyết mới, nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi, Iran có thể tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu tại những khu vực mà đối thủ không lường trước nhằm tạo ra yếu tố bất ngờ", ông Pourdastan cho biết.

Học thuyết quân sự mới của Iran là sự kết hợp giữa phòng thủ và tấn công chủ động. Ảnh: WANA

Tướng Pourdastan nói thêm quân đội Iran dưới thời cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thường tuân thủ học thuyết "kiên nhẫn chiến lược", tập trung vào việc kiềm chế có chủ đích và răn đe, thay vì đối đầu trực diện. Tuy vậy, khi Mỹ và Israel khơi mào xung đột, Iran đã chuyển sang học thuyết mới, qua đó thực hiện các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ nhằm vào các tài sản của Washington tại Trung Đông.

Khi được hỏi về thỏa thuận mà Mỹ và Iran mới đạt được, ông Pourdastan gọi đây là dấu hiệu của "thắng lợi", bởi bên chịu bất lợi trong cuộc xung đột thường là bên chủ động đề xuất ngừng bắn. "Sự bền bỉ của Iran sau 46 năm hứng chịu các biện pháp trừng phạt toàn diện đã khiến đối thủ rơi vào thế bế tắc", ông Pourdastan nhận xét.

Cũng theo ông Pourdastan, quân đội Iran vẫn chưa đưa vào tác chiến một phần đáng kể năng lực của mình và sẵn sàng bảo vệ người dân Lebanon nếu cần thiết.

"Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, quân đội Iran đã ở rất gần khả năng xung đột quy mô lớn với Israel. Tuy vậy, những động thái cứng rắn của Tehran đã buộc Mỹ phải gây sức ép lên Israel, qua đó làm giảm căng thẳng ở Lebanon", ông Pourdastan nói.