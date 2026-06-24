Hãng thông tấn CNN đưa tin với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 23/6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Có 4 nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump gồm Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski và Bill Cassidy đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Các nghị sĩ Mỹ nhóm họp. Ảnh: CBS News

Ngay khi kết quả bỏ phiếu của Thượng viện Mỹ được công bố, một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết trên.

“Các nghị quyết cùng tồn tại không được trình lên tổng thống và không có hiệu lực pháp lý. Nghị quyết trên yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt các hoạt động của quân Mỹ chống lại Iran, nhưng hiện không có cuộc xung đột nào đang diễn ra để Mỹ phải rút quân vì giao tranh đã chấm dứt với thỏa thuận ngừng bắn được ký hôm 7/4”, quan chức trên cho hay.

Theo CNN, đây là lần thứ 10 Thượng viện Mỹ tổ chức bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu ông Trump chấm dứt xung đột với Iran kể từ khi Washington phát động chiến dịch không kích nhằm vào loạt mục tiêu quân sự và năng lượng của Tehran hồi cuối tháng 2.