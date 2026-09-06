Hãng thông tấn TASS và đài RT đưa tin cuộc gặp diễn ra ở phòng tiếp khách màu đỏ trong Điện Kremlin Lớn. Theo truyền thống, căn phòng này được coi là nơi tiếp khách sang trọng nhưng ít trang trọng hơn so với phòng tiếp khách màu xanh, nơi thường diễn ra các cuộc tiếp xúc song phương theo nghi thức ngoại giao với lãnh đạo các nước đến thăm Moscow theo diện thăm chính thức hoặc cấp nhà nước.

Đây là cuộc gặp thứ 8 giữa ông Putin và ông Witkoff và là lần thứ 3 ông Kushner tham gia thảo luận về tiến trình hòa bình Ukraine.

Ông Witkoff và ông Kushner tới Moscow vào đầu ngày 5/9 để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Trước khi chuyến đi diễn ra, Tổng thống Mỹ Trump cho biết hai đặc phái viên được giao nhiệm vụ mang tới Moscow và Kiev “một đề xuất chấm dứt xung đột”.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và phái viên của ông Trump dài 3 giờ. Video: Kremlin.ru

Trước khi bước vào phần họp kín, báo chí được phép vào phòng trong thời gian ngắn. Cuộc gặp có sự tham dự của Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Mở đầu cuộc gặp, ông Putin cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài.

“Dù nhận thấy mình đang phải đối mặt với một tình thế khó khăn, ông Trump vẫn không ngừng nỗ lực xử lý vấn đề và góp phần vào việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận tất cả các thành phần và khía cạnh của vấn đề này. Về phần mình, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm về tình hình”, ông Putin nói.

Đặc phái viên Witkoff đã thay mặt gia đình cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng thống Putin. Ông Gilman bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 và được trả tự do vào tháng trước vì “lý do nhân đạo”.

“Họ nên cảm ơn Tổng thống Trump, chính ông ấy đã đưa ra lời đề nghị”, ông Putin đáp.

Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định Moscow cam kết không tấn công Kiev trong thời gian 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5/9. Lệnh tạm dừng tấn công nhằm đảm bảo an toàn cho các đặc phái viên của ông Trump khi họ di chuyển tới thủ đô Ukraine.

“Tôi muốn lưu ý rằng phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, trong đó có Moscow. Chính quyền Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn rộng hơn trong 3 ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạt được thỏa thuận với họ về vấn đề này”, ông Putin nói.

Sau cuộc hội đàm, đoàn xe chở ông Witkoff và ông Kushner đi thẳng tới sân bay Vnukovo ở phía tây nam Moscow. Ông Dmitriev đích thân tiễn các đặc phái viên Mỹ và đăng ảnh tại sân bay lên mạng xã hội, gọi chuyến đi của họ là “một chuyến thăm quan trọng vì hòa bình”.