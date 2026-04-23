Theo CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 22/4 nhấn mạnh, việc mở cửa eo biển Hormuz sẽ không thể diễn ra nếu Mỹ và Israel vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

"Một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa khi nó không bị vi phạm bởi lệnh phong tỏa hải quân và gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, các hành động gây hấn của Israel tại Lebanon cũng cần phải chấm dứt. Mỹ và Israel đã không thể đạt mục tiêu bằng hành động quân sự và cũng sẽ không thành công bằng kiểu hành xử bắt nạt. Giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran", ông Ghalibaf cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ, gọi đây là "một trong những trở ngại chính với nỗ lực đàm phán".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Chúng tôi muốn tiếp tục quá trình đàm phán, nhưng việc Mỹ vi phạm cam kết đang cản trở đối thoại thực chất. Rõ ràng thế giới đang được chứng kiến những tuyên bố và hành động thiếu nhất quán từ Washington", ông Pezeshkian nói.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Iran cũng bác bỏ những lời đồn đoán về sự chia rẽ bên trong chính quyền Tehran. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với lý do cho phép một Iran "bị chia rẽ" đưa ra một đề xuất thống nhất.

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời Lebanon

Theo Al Jazeera, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon ngày 22/4 đã đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi quốc gia này trong khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động.

"Tình hình an ninh tại Lebanon đang diễn biến phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng", thông cáo của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ.

Cùng ngày, lực lượng Hezbollah xác nhận đã tấn công một nhóm binh sĩ Israel tại Qantara nhằm đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Tel Aviv vẫn tiếp tục sử dụng UAV để tập kích các mục tiêu ở miền nam Lebanon.