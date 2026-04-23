Trong cuộc họp báo tổ chức hôm 22/4 ở thủ đô Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ 2 tàu chở hàng ở eo biển Hormuz “là sự vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Chiến hạm Mỹ theo dõi tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hãng tin CNN dẫn lời bà Leavitt nói: “Những tàu đó không phải của Mỹ, cũng không phải của Israel. Đó là 2 tàu chở hàng quốc tế. Hai tàu đó bị các xuồng cao tốc của Iran bắt giữ… Đây là hành vi cướp biển đang diễn ra công khai và lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt vẫn vô cùng hiệu quả”.

Trước đó, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) và hãng thông tấn Tasnim đưa tin 2 phương tiện bị IRGC bắt giữ cùng ngày được xác định là các tàu MSC Francesca và Epaminondas. Hai tàu này đã được áp giải về khu vực bờ biển Iran sau khi bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và thao túng các hệ thống định vị.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ nhiệm

Lầu Năm Góc hôm 22/4 thông báo Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan “đã rời khỏi chính quyền và động thái có hiệu lực ngay lập tức”.

“Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh, chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp cho Bộ và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong chặng đường sắp tới. Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Bộ trưởng Hải quân”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trên mạng xã hội X.

Theo kênh FOX34, thông báo trên của Lầu Năm Góc được đưa ra giữa lúc Hải quân Mỹ đang thực hiện lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian Washington và Tehran ngừng bắn. Tính đến nay, các chiến hạm được Mỹ triển khai gần eo biển Hormuz đã buộc 29 tàu quay trở lại cảng của Iran.