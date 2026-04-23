Báo New York Post hôm 22/4 trích dẫn một số nguồn thạo tin giấu tên ở Pakistan tiết lộ vòng hòa đàm tiếp theo giữa Mỹ và Iran “có khả năng sẽ diễn ra ở Islamabad trong vòng 36 - 72 giờ tới”. Khi phóng viên của New York Post đặt câu hỏi về thông tin trên, Tổng thống Mỹ Trump trả lời: “Rất có khả năng”.

Thông tin được công bố trong bối cảnh ông Trump hôm 20/4 thông báo gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan để chính quyền Tehran có thời gian chuẩn bị một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng tin CNN dẫn lời các nhà phân tích nhận định động thái đánh dấu giọng điệu ôn hòa hơn sau khi ông Trump dành cả cuối tuần trước nói với các cố vấn rằng bản thân không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn trừ khi Iran cho mở lại eo biển Hormuz.